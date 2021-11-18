Госэкспертиза одобрила проект продления улицы 22 Партсъезда от Московского шоссе до Солнечной

Московское шоссе и Ново-Садовую соединит новая дорога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят продлить улицу 22 Партсъезда от Московского шоссе до Солнечной. Как стало известно на заседании комитета по вопросам строительства, госэкспертиза одобрила масштабный проект и скором времени начнутся строительно-монтажные работы.

По проекту планируется построить новую четырехполосную дорогу от Московского шоссе до улицы Солнечной. Помимо проезжей части подрядчик должен оборудовать тротуары и парковочные карманы, провести освещение и обустроить ливневую канализацию.

На время строительства двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой, данная дорога будет использоваться для проезда спецтехники к месту масштабной стройки. По завершению строительства путепровода, новой дорогой на 22 Партсъезде смогут пользоваться все автолюбители.