В Сызрани нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Сейчас девочка дома, с ней все в порядке. Фото: ДПСО "Лиза Алерт"

В Сызрани завершились поиски 11-летней девочки. Она пропала днем в среду, 17 ноября 2021 года.

Школьница перестала выходить на связь, и тогда родители решили обратиться к волонтерам ДПСО «ЛизаАлерт»

На девочку составили ориентировку с приметами и фотографией. Обеспокоенные родители и волонтеры разослали фото по соцсетям. Вскоре пропавшую удалось разыскать.

Школьница дала о себе знать в тот же вечер. Она благополучно вернулась домой. Волонтеры сообщили, что с ребенком все в порядке. В отношении девочки не совершались никакие противоправные действия.