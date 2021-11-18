Жителей Самары возмутило ужасное состояние мурала на ул.Ташкентской 18 ноября 2021 года

Жителей возмутило состояние мурала Фото: Ольга НОВИКОВА

Жителей Самары возмутило ужасное состояние мурала на улице Ташкентской. 18 ноября 2021 года горожане в соцсетях пожаловались, что за нарисованной когда-то картиной никто не следит.

Речь идет о мурале, посвященному году волонтерства. Большое сердце, состоящее из слов «волонтерство», «добро», «помощь» и т.д., нарисовано на девятиэтажке по адресу ул.Ташкентская, 148 напротив СОКБ им.Середавина. Жителей вомутила желтая обшарпанная стена, которая просвечивает сквозь мурал и портит весь вид.

- Нарисовать нарисовали – и бросили! – возмущаются жители города. – И что там с ним будет потом, никого не волнует. А сейчас вместо того, чтобы украшать стену, рисунок наоборот выглядит жалко. Особенно на фоне свеженького красивого рисунка на соседней стене.

В мэрии журналисту «КП-Самара» объяснили, что за состояние мурала отвечает организация, которая занимается обслуживанием дома – управляющая компания или ТСЖ, поэтому жильцам нужно обратиться в свою УК.