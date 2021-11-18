В Сызрани вынесли приговор хакеру, который выманил деньги у сотен людей и организаций

На специальном сайте у жертвы выманивали персональные данные, которые открывали доступ к ее банковским счетам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани вынесли приговор аферисту, который обкрадывал людей при помощи фишинговых сайтов.

- Он делал массовую рассылку как в адрес компаний, так и обычным людям. Ссылки вели на специальный сайт, где жертва вводила свои персональные данные, в том числе те, что открывали доступ к банковским счетам, после чего оттуда пропадали деньги, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Поймать «вредителя» смогли сотрудники УФСБ России по Самарской области. На основании их материалов было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.273 УК РФ «Создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации».

Санкции статьи предусматривали до 4 лет реального лишения свободы, но суд афериста пожалел и приговорил его к одному году ограничения свободы.