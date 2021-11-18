Самарский губернатор выразил соболезнования родным экс-игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбы

Денис Ковба скончался на 43-м году жизни Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким экс-игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Белорусский полузащитник умер 18 ноября 2021 года от коронавируса.

— От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Дениса Ковбы. Каждый, кто знал его, переживает тяжелую боль утраты. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что Денис Ковба был выдающимся футболистом. Он играл за самарский клуб в 2000-2011 годах. Провел за него более 250 матчей и забил несколько голов. Также Денис Ковба занимался подготовкой юных спортсменов. Он показал себя хорошим тренером.

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