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Общество18 ноября 2021 12:21

В Самаре ведущему игры «Мафия» готовы платить до 80 тысяч рублей

Работодатель предлагает частичную занятость на 2-3 раза в неделю
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
"Мафия" очень популярна по всему миру

"Мафия" очень популярна по всему миру

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре открылась вакансия ведущего игры «Мафия», где ищут харизматичного, способного «держать зал» человека с сильным чувством юмора. Ведущему игр готовы платить от 20 до 80 тысяч рублей в месяц за проведение 2-3 игр в неделю.

Работа предполагает общение с участниками, организация процесса и вовлечение игроков. Вести игры придется как в режиме клубных встреч, так и на корпоративах. Поэтому преимуществом в выборе кандидатов будет наличие актерского мастерства, курсов ораторского искусства, либо наличие опыта работы в качестве ведущего или журналиста.

Ведущему «Мафии» предстоит проводить игры 2-3 раза в неделю в вечернее время с 19:00 до 01:00. Заработная плата будет обсуждаться индивидуально с кандидатом на должность, и зависеть от опыта работы и возможностей человека. Подробнее ознакомиться с условиями работы можно на сайте объявлений.