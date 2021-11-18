Будущую стройплощадку уже расчистили. Фото: скрин видео

Житель Самары снял на видео вырубку у лесопарка им.60-летия Советской власти. Кадры площадки, которую расчистили под застройку высотками, опубликовал у себя на странице блогер Сергей Милованов («Самарский-163»).

На записи видно, что рабочие уже расчистили внушительный участок земли, освободив его от растительности и дачных домиков. Теперь эта территория готова к началу работу строительной техники.

Напомним, в районе улиц Алма-Атинская, Стара-Загора и Московского шоссе на опушке лесопарка ООО «Сокол» собирается строить огромный жилой комплекс. Площадь участка под застройку составит 10,2 га. Проект планировки территории уже утвержден.

Новый микрорайон рассчитан на 4 288 жителей. Здесь построят дома в 9 этажей и выше, общая площадь жилого комплекса составит 133 тысячи кв. м. Проект предусматривает два маленьких детсада на первых этажах, рассчитанные н 70 детей каждый.