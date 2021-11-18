Самарских родителей не пускают в здание школы, чтобы помочь одеться детям

Родители ждут своих детей на улице, внутрь никого не пускают Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области действует постановление о запрете на проведение массовых сборов во время пандемии коронавируса. Ограничения коснулись и учебных заведений Самары. Родители школы №35 на улице Блюхера поделились видеозаписью, что происходит возле школы во время окончания занятий.

На кадрах видно, что родители стоят возле входа в учебное заведение и смотрят в окна, как одевается их ребенок. Автор видео утверждает, что взрослых не пускают в школу, даже чтобы помочь своему ребенку одеться и выйти на улицу. Самарские родители утверждают, что школьники начальных классов не всегда могут самостоятельно собираться и часто случается, что дети выходят на улицу не в своей одежде или даже забыв переобуться в уличную обувь.

Кроме того, некоторые родители пожаловались на психическое состояние своих детей, которые пугаются, когда не видят, что за ними пришла мама или папа.

Напомним, в настоящее время постановлением губернатора Самарской области организовано дистанционное обучение для школьников 5-8 и 10 классов. Начальная школа и выпускники продолжают учиться в стенах школ. Для начальных классов организованы дополнительные занятия, которые длятся до вечера. Многие родители отдают своих чад в группы продленного дня в связи с работой и забирают детей домой только вечером.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что дистанционное обучение у школьников Самары продлится до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится. По данным на 18 ноября 2021 года, в регионе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1781 местного жителя.