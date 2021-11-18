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Общество18 ноября 2021 12:59

Самарских родителей не пускают в здание школы, чтобы помочь одеться детям

Жители Самары пожаловались на введение коронавирусных ограничений
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Родители ждут своих детей на улице, внутрь никого не пускают

Родители ждут своих детей на улице, внутрь никого не пускают

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области действует постановление о запрете на проведение массовых сборов во время пандемии коронавируса. Ограничения коснулись и учебных заведений Самары. Родители школы №35 на улице Блюхера поделились видеозаписью, что происходит возле школы во время окончания занятий.

На кадрах видно, что родители стоят возле входа в учебное заведение и смотрят в окна, как одевается их ребенок. Автор видео утверждает, что взрослых не пускают в школу, даже чтобы помочь своему ребенку одеться и выйти на улицу. Самарские родители утверждают, что школьники начальных классов не всегда могут самостоятельно собираться и часто случается, что дети выходят на улицу не в своей одежде или даже забыв переобуться в уличную обувь.

Кроме того, некоторые родители пожаловались на психическое состояние своих детей, которые пугаются, когда не видят, что за ними пришла мама или папа.

Напомним, в настоящее время постановлением губернатора Самарской области организовано дистанционное обучение для школьников 5-8 и 10 классов. Начальная школа и выпускники продолжают учиться в стенах школ. Для начальных классов организованы дополнительные занятия, которые длятся до вечера. Многие родители отдают своих чад в группы продленного дня в связи с работой и забирают детей домой только вечером.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что дистанционное обучение у школьников Самары продлится до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится. По данным на 18 ноября 2021 года, в регионе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1781 местного жителя.