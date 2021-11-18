Жители Самары поддержали строительство высотки до 20 этажей на ул. Партизанской

Многоэтажку планируют возвести рядом с бизнес-центром "Партизан" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по поводу строительства новой высотки в Железнодорожном районе. Многоэтажный жилой дом планируют возвести на улице Партизанской, рядом с бизнес-центром «Партизан». Жители города поддержали проект. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте городской мэрии.

Объект хотят разместить на участке площадью 3 460 кв. м. Максимальный процент застройки территории составит 77%. На одну квартиру планируют отвести 0,5 парковочного места. Это меньше, чем предусмотрено правилами.

— Запланирован подземный паркинг. Высота дома будет не выше 20 этажей, — рассказал на публичных случаях представитель застройщика.

Отметим, что рядом с этим участком находятся склады, где хранят продукты питания для магазинов города. Их владельцы заявили, что поддержат проект строительства, если не будет перекрыт проезд к их территории.

В целом самарцы поддержали идею возведения высотки на улице Партизанской. В департамент градостроительства поступило 13 положительных мнений. Теперь проект обсудят в городской администрации.