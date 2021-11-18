Самара получит 4,5 млрд рублей на проектирование и строительство метро в 2022 году

В 2022 году в Самаре начнут строить станцию метро "Театральная" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара получит средства на строительство и проектирование метро. В 2022 году на эти цели из областного бюджета выделят 4,5 млрд рублей. Об этом говорится в проекте главного финансового документа региона.

В 2023 году на развитие метрополитена в Самаре планируют направить 6,03 млрд рублей, а в 2024-м — 212,9 млн рублей.

Напомним, в следующем году в областной столице стартует строительство 11-й станции метро — «Театральной». Она появится в районе площади имени В.В. Куйбышева. На время работ отменят трамваи, которые курсируют по улице Галактионовской.

Новую станцию планируют достроить в 2024 году. Она свяжет Безымянку с историческим центром Самары. Время в пути для жителей отдаленных районов до старого города сократится до 25 минут.