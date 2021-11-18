Приподнятые пешеходные переходы появились на дорогах Самары в 2021 году

Новые "зебры" должны сделать переход дороги более безопасным / Фото: администрация Самары

В Самаре появились приподнятые пешеходные переходы. Это такая же «зебра», но она на несколько сантиметров возвышается над проезжей частью. В городской мэрии рассказали, где обустроили это ноу-хау.

Так, приподнятые переходы можно встретить на улице Партизанской. Их сделали на пересечениях с улицами Борской, Волгина, Тушинской и Промышленности. Также новые «зебры» появились на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности, Аэродромной и Энтузиастов и в районе парка Победы.

— Данные технические средства установлены для принудительного торможения автомобилистов. Они устроены в первую очередь на нерегулируемых пешеходных переходах. Именно на таких участках нередко происходят ДТП, — отметил представитель подрядной организации ООО «НПФ «ХХI Век» Максим Васильчук.

Водителя заранее предупреждают о наличии приподнятого пешеходного перехода. В 50 метрах от него установлены знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Искусственная неровность».