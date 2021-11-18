Призывников из Самары поездом отправили на запад в ноябре 2021 года

Призывников отправили на запад поездом

Поезд с призывниками отправился из Сызрани в западные регионы России. Всего на службе в части, дислоцированные в Северо-Западном федеральном округе отправились 700 человек, будущие военнослужащие из Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Для их отправки к месту службы использовали специальный воинский эшелон.

- Он был предварительно продезинфицирован. Проводники поезда прошли специальный инструктаж, а также обязательную термометрию и экспресс-тестирование на наличие COVID-19, - рассказали в ЦВО.

Все ребята будут служить год. Перед тем, как отправить их в воинские части, всех будущих военнослужащих Российской Армии проверили специальными тестами на COVID-19, выдали банковские карты и симки, а также специальные именные электронные карты со всеми данными о призывниках. Каждому также достались и средства индивидуальной защиты.

Всего в 2021 году к месту несения службы отправили около 1600 человек.