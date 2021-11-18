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Общество18 ноября 2021 16:05

В Самаре планируют закончить ремонт Заводского шоссе уже в декабре 2021 года

Об этом сообщили городские чиновники
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Реконструкция длится уже несколько лет

Реконструкция длится уже несколько лет

Фото: принтскрин видео.

В городской думе Самары обсудили реконструкцию Заводского шоссе, сроки сдачи которого переносились несколько раз. Чиновники сообщили, что за очередной срыв сроков к подрядчику будут применяться штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги должен завершиться до конца ноября 2021 года. Однако подрядчик вновь не уложился в сроки. Сейчас планируется завершить ремонт в декабре текущего года.

Напомним, реконструкция Заводского шоссе началась в 2018 году и должна была завершиться в 2019. Позже сроки сдачи объекта переносились несколько раз.