С начала действия налогового режима суммарный доход самозанятых Самарской области превысил 12 млрд рублей

Власти Самарской области готовы поддерживать самозанятых в реализации их проектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область занимает 8 место по России по количеству самозанятых. В регионе зарегистрировано 85,3 тысячи жителей, которые имеют официальный статус плательщика налога на профессиональный налог. Правительство Самарской области поддерживает индивидуальных предпринимателей и создает комфортные условия для развития их проектов.

Напомним, специальный налоговый режим в Самарской области начал действовать с 1 января 2020 года. До настоящего времени самозанятые региона получили суммарный доход более 12 млрд рублей.

- Общая сумма налогов, уплаченных пользователями специального налогового режима, составила 357 млн рублей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично контролирует обеспечение предпринимателей господдержкой. Как отметил глава региона, для самозанятых создаются условия для развития. Так, помимо специального налога в Самарской области предпримете могут получить льготные предложения по кредитам, рассчитывать на льготную аренду рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес» или воспользоваться онлайн-витриной для продвижения своей продукции.