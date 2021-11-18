В Самарской области в пунктах вакцинации начали работать волонтеры

Волонтеры оказывают содействие медикам в пандемию

Волонтеры «Единой России» помогают медицинским работникам в пунктах вакцинации Самарской области. Активисты измеряют температуру пришедших на прививку, а также помогают пациентам заполнить документы и найти расположение прививочного кабинета.

Сейчас в 10 круглосуточных пунктах вакцинации трудятся 20 волонтеров. Помимо основной помощи медикам, они также привозят им фрукты, сладости и порожки. Врачи благодарны активистам, ведь во время серьезных нагрузок необходима любая посильная помощь.

Напомним, партия «Единая Россия» создала волонтерские центры в Самарской области в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения в период пандемии коронавируса. Активисты помогают врачам не только в пунктах вакцинации, но и в медучреждениях, а также поддерживают пациентов с коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, привозя им продукты и лекарства на дом.