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Общество18 ноября 2021 17:47

В Самаре второй корпус школы на Пятой просеке достроят до конца 2021 года

Городские власти контролируют процесс строительства
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Работы идут согласно плану. Фото: администрация Самары

Работы идут согласно плану. Фото: администрация Самары

Администрация Самары проверила ход строительства второго корпуса школы №26 на Пятой просеке. Городские власти держат на контроле возведение социально значимого объекта и сроки введения его в эксплуатацию.

В новом учебном корпусе смогут учиться 850 детей с 1 по 11 класс, кроме того заниматься там могут 75 дошкольников. Готовность объекта в настоящее время составляет более 70%, планируется сдать его в эксплуатацию до конца 2021 года.

Подрядчик уже запустил отопление, завершаются работы по отделке фасада и покраске внутренних помещений. Также в рамках договора подряда в школу закупается современное оборудование и мебель.