Матч «Крыльев Советов» - «Урал» начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

Денису Ковбе было 42 года. Фото: социальные сети

18 ноября стало известно о смерти бывшего игрока самарских "Крыльев Советов" Дениса Ковбы. В память о нем матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» - «Урал» начнется с минуты молчания, об этом сообщили в пресс-службе турнира. Встреча состоится 20 ноября 2021 года.

Денис Ковба ушел из жизни в возрасте 42-лет из-за коронавирусной инфекции. О нахождении футболиста в реанимации рассказала его бывшая жена. Клуб «Крыльев Советов» намеревается помочь семье.

Ковба провел более 250 матчей за 12 сезонов в клубе на различных турнирах, забил 8 голов, завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России.