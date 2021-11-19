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Общество19 ноября 2021 5:07

В Самаре 19 ноября объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра

Порывы ветра достигнут 18 м/с
Алена ПРОВКИНА
Рекомендуется остерегаться схода снега с крыш

Рекомендуется остерегаться схода снега с крыш

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупредили о надвигающейся опасности 19 ноября 2021 года. Утром и днем в пятницу ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Приволжское УГМС сообщает о желтом уровне опасности. Температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает, чтобы избежать опасности при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; не оставлять детей без присмотра; остерегаться схода снега с крыш; не прятаться за остановками и рекламными щитами; стоять под линией электропередач; убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов; поставить машину в гараж.