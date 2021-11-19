Учительница из Самары перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщине, работающей учителем в местной школе, позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя пытаются взять кредит, переключил на мнимого правоохранителя и убедил перевести все накопления – более 400 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, мошенники уговорили учительницу перевести все накопления, иначе, по их словам, ей грозила бы уголовная ответственность. Местная жительница испугалась и перевела всю сумму на счета виртуальных банковских карт, которые ей назвал мошенник. Она потеряла все сбережения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Аферисты представляются сотрудниками банка, стараются выманить все деньги местных жителей и напугать уголовной ответственностью. Правоохранители напоминают, что «сотрудники банка» могут оказаться не теми, за кого себя выдают.