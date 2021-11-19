Расписание грузовой переправы Самара — Рождествено изменится с 20 ноября 2021 года

Паром станет ходить по Волге по-новому Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре меняется расписание грузовой переправы до села Рождествено. Паром начнет ходить по-новому с субботы, 20 ноября 2021 года. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, запланированы ежедневные рейсы утром и вечером. Отправление из Самары в 8:00 и 18:00, из Рождествено — в 6:00 и 16:30. В будни паром будет делать еще один рейс: отправление от остановки Октябрьский спуск — в 14:00, а от причала в Рождествено — в 12:30.

Напомним, пассажирская навигация по Волге завершена. С 29 октября 2021 года постепенно закрыли остановочные пункты Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Винновка, Шелехметь, Нижний пляж, Ширяево и Поляна Фрунзе.