«Крыльям Советов» выделят 1 млрд рублей из бюджета Самарской области

На поддержку КС направят круглую сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получит внушительную сумму из областного бюджета. На его поддержку планируют направить 1 млрд рублей. Об этом на заседании профильного комитета Самарской губдумы сообщил министр спорта региона Сергей Кобылянский.

По словам чиновника, в пятницу, 19 ноября 2021 года, на базе «КС» пройдет совещание во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. На нем обсудят вопрос о финансировании футбольной команды. В том числе затронут тему поступления средств от спонсоров.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» выступают в РПЛ. Она занимают 6 строчку турнирной таблицы. На счету самарцев 22 набранных очка. В настоящее время они готовятся к матчу с «Уралом». Он пройдет в субботу, 20 ноября 2021 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встреча начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе.