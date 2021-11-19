В Самарской области на браконьера завели дело за убийство бобров

Преступника успели перехватить до того, как он скрылся. Фото: департамент охоты и рыболовства

На браконьера, убившего бобра и бобриху, завели уголовное дело. Мужчину задержали 8 ноября 2021 года на территории охотничьего угодья «Приволжское». Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

По данным ведомства, нарушитель убил самца и самку бобра, не имея на это разрешение. Его поймали в охотничьем угодье «Приволжское» в Самарской области. Браконьер пытался скрыться на моторной лодке, но специалисты департамента охоты и рыболовства совместно с егерями и замдиректором хозяйства успели его перехватить.

На злоумышленника после проверки возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил охоты». Мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей и лишение права на охоту сроком до двух лет.