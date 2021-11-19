В «Жигулевской долине» молодых инноваторов обучили основам ведения бизнеса

Преакселератор прошел на онлайн-площадке технопарка

В «Жигулевской долине» прошел преакселератор «Навигатор инноватора. Тольятти-2021». В нем приняли участие 80 студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей со всей страны: из Москвы, Тулы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары. Организаторами мероприятия выступили фонд и открытый университет «Сколково».

На онлайн-площадке технопарка начинающих инноваторов научили основам ведения бизнеса: командообразованию, выявлению целевой аудитории продукта, искусству презентации новаторской идеи и формированию бизнес-модели проекта. На протяжении всех этапов их сопровождали наставники.

— Такие образовательные программы позволяют участникам погрузиться в процессы разработки бизнес-плана, научиться работать в команде и достигать первых результатов. Каждый инновационный проект может претендовать на статус резидента «Жигулевской долины», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Итогом преакселератора стала презентация бизнес-проектов молодых инноваторов. Эксперты определили троих финалистов. Бронза досталась платформе для фудшеринга GetFood, серебро — проекту «Управление переездом», а золото — проекту «Импланты Bon Bone».