В Сызрани женщина пришла к Дому культуры и украла крышку люка колодца

Сызранке назначили административный арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани полицейские за три часа раскрыли дело о пропавшей крышке люка колодца возле Дома культуры. Сотрудники ДК обратились в полицию с сообщением о краже, стражи порядка сразу приехали по адресу и оперативно разыскали преступника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители опросили сотрудников ДК и просмотрели видео с камер наблюдения. Оказалось, что канализационный люк украла 43-летняя местная жительница, которая ранее уже была судима и сейчас нигде не работает. Полицейские обнаружили пропавший «кругляш» во дворе ее дома.

Сызранка призналась, что хотела сдать крышку на металлолом. Кражу она совершила ночью, а утром еще не успела избавиться от улик. Ей назначен административный арест. Люк вернули обратно.