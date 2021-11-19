Три двора благоустроят в Октябрьском районе Самары в 2022 году

Для активных граждан установят турники. Фото: департамент энергетики и ЖКХ

В Октябрьском районе Самары планируют благоустроить три двора в 2022 году. Будет отремонтирован проезд, территории озеленят и построят игровые площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Благоустроят дворы на улицах: Печерской, 3; Ново-Садовой, 1 и Ново-Садовой, 5. Там планируют отремонтировать дворовые проезды и тротуары, провести озеленение и установить новую игровую площадку, а также демонтировать старые железобетонные лестницы и поставить новые скамейки и урны.

Напомним, в этом году приобрели новый вид 163 общественные площадки и 313 дворовых территорий. На 2022 год планируется благоустроить еще 141 общественное пространство и 314 дворов.