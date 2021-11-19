Показываем эскиз рынка, который хотят построить в самарском Волгаре

Рынок разместят в двухэтажном здании с большими окнами / Фото: @volgarsamara Фото: twitter.com

В Самаре состоялись публичные слушания по проекту строительства нового рынка в Куйбышевском районе. Его размесят на улице Осетинской в микрорайоне Волгарь. Местные жители поделились в соцсетях эскизами будущего торгового объекта.

Застройщиком выступает ООО «Рубин». Компания намерена возвести рынок на территории площадью 3 372 квадратных метра. Это будет двухэтажная постройка. Ее разместят неподалеку от крупного торгово-развлекательного комплекса «Алабинский», который сейчас тоже находится в стадии строительства.

Местный видеоблогер Евгений Щекин снял площадку с высоты птичьего полета. Судя по ролику, там уже стартовали подготовительные работы. Территорию, где расположатся крытые торговые ряды, огородили забором.