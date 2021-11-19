Доход самозанятых в Самарской области превысил 12 млрд рублей

Самозанятые могут получить поддержку в центре "Мой бизнес" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области уже 85,3 тысячи человек имеют официальный статус плательщика налога на профессиональный доход. Это 8 место в России и 2-е - в Приволжском федеральном округе.

- Налоговый режим начал действовать в регионе 1 января 2020 года. С этого момент суммарный доход самозанятых составил 12 млрд рублей, - заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Сумма налогов, уплаченных самозанятыми - 357 млн рублей. Сегодня люди с этим статусом могут наравне с предпринимателями пользоваться всеми мерами поддержки и консультационными и образовательными услугами от специалистов в сфере бизнеса.

Кроме всего прочего, самозанятые могут рассчитывать на льготную аренду рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес". Там же доступные переговорные комнаты и залы для проведения различных мероприятий.

Продвигать продукцию пользователи этого налогового режима могут на онлайн-витрине на портале mybiz63.ru. На ней уже представлены товары и услуги 223 самозанятых.