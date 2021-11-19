В Самарской области женщина-водитель погибла в ДТП с тягачом

Водитель выехала на встречную полосу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 18 ноября 2021 года, на трассе Подбельск - Савруха в Похвистневском районе произошло смертельное ДТП. Женщина на ВАЗ-21150 врезалась в тягач УРАЛ-442022. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, все случилось в 21:05. 35-летняя женщина, стаж вождения которой меньше года, двигалась со стороны села Подбельск в направлении села Савруха. По предварительным сведениям, она выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем УРАЛ-442022.

Автомобилистка погибла на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.