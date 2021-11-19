В выходные самарцев ждут масштабнее рейды ГИБДД

Мероприятие проходит в рамках "контроля трезвости". Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в выходные и предвыходные дни ожидаются масштабные рейды по контролю трезвости граждан. В мероприятии будет задействовано максимальное количество сотрудников полиции, в том числе руководящий состав.

По сообщению УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ДПС планируют «сплошные проверки», то есть инспекторы будут останавливать все проезжающие автомобили и проверять водителей.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Напомним, на прошедших выходных в Самарской области поймали 64 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Их всех привлекли к ответственности.