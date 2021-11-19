Самарцам рассказали, как оценивать первичные исследования на ВИЧ

Сдать анализы можно на анонимных условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Коварный вирус может годами «прятаться» в организме, разрушая его. Человек не подозревает, что теряет здоровье. Чтобы как можно быстрее остановить этот процесс необходимо узнать свой ВИЧ-статус – сдать кровь на анализы. Результат первичной диагностики могут быть положительным, отрицательным и сомнительным.

Положительный результат.

Положительный результат означает, что тест-системой в образце крови обнаружены антитела к ВИЧ. Это может говорить о том, что у вас действительно есть ВИЧ-инфекция. В редких случаях результат бывает ложноположительным – например, при вирусной инфекции у беременных или при аутоиммунных заболеваниях. После первичного положительного результата анализ обязательно нужно пересдать для подтверждения диагноза с помощью иммуноблота.

Отрицательный результат.

Отрицательный результат говорит о том, что в крови антитела к ВИЧ не обнаружены – то есть, ВИЧ-инфекции нет. Правда, возможно, заражение произошло недавно и количество антител ниже пороговых значений, определяемых тест-системой. Если у вас есть основания сомневаться – например, был незащищенный половой контакт, - то обследование желательно повторить через три месяца, шесть и девять месяцев.

Сомнительный результат.

Встречается в двух случаях: когда человек недавно заразился ВИЧ и для обнаружения обычными тест-системами концентрация антител недостаточна, или когда ВИЧ отсутствует, но есть другие хронические заболевания – обменного или аутоиммунного характера. Поэтому проводить тестирование сразу после опасного контакта нецелесообразно. При сохранении сомнительного результата обследование повторяют через 1-3 месяца и наблюдают пациента в течение полугода.

БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

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