Пьяного гонщика на черной иномарке задержали со стрельбой в Новокуйбышевске

Полицейским пришлось разбить окно машины, чтобы вывести водителя наружу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция задержала пьяного гонщика на черной иномарке, который ночью 6 ноября 2021 года рассекал по дорогам Новокуйбышевска. Чтобы остановить автомобилиста, сотрудникам ДПС пришлось стрелять. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ДПС заметили иномарку, которая неслась на большой скорости, примерно в 00:50 на улице Киевской. Инспекторы сразу же пустились в погоню. Через громкоговоритель они просили водителя остановиться, но тот игнорировал их требования. Автомобилист стремительно несся вперед, проезжая перекрестки на «красный» и выезжая на встречную полосу. На окраине города полицейские решили применить табельное оружие. Они несколько раз выстрелили в сторону иномарки и повредили ей крышку багажника, бампер и заднее правое колесо.

Водитель, не справившись с управлением, наконец остановился, но из салона авто выйти не спешил. В итоге полицейские разбили боковое стекло машины и вывели мужчину. От него исходил сильный запах алкоголя. Проверка подтвердила, что автомобилист был пьян.

Нарушителем оказался 26-летний гость из ближнего зарубежья. Как выяснилось, машину он арендовал по поддельным документам. Водительских прав у него нет. В отношении иностранца составили 9 протоколов. По решению суда его арестовали на 10 суток и выписали штраф в 4 тысячи рублей. Также его могут привлечь к уголовной ответственности за фальшивое удостоверение.

— Решается вопрос о выдворении иностранного гражданина за пределы РФ за нарушение законодательства, использование подложных документов и отсутствие регистрации, — отметили в облглавке.