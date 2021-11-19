Парк лесопожарной и лесопатрульной техники в Самарской области обновили на 95%

Охрана и восстановление леса – цель нацпроекта «Экология». Фото: администрация Самары

В Самарской области практически полностью обновили парк лесопожарной и лесопатрульной техники – на 95%. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Экология».

- За три года в Самарскую область поступило более 100 единиц техники: патрульные автомобили повышенной проходимости, тракторы, автоцистерны, мульчеры, катер для патрулирования прибрежных зон, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Последняя поставка в 2021 году – это четыре культиватора, тягач с тралом и микроавтобус «ГАЗель». План обновления парка составлял 87%, но в этом году его перевыполнили. Сделать дополнительные покупки позволила экономия средств.