Автомобиль загорелся на ул. Грозненской в Самаре 19 ноября 2021 года

Пока не известно, был ли это поджог или несчастный случай. Фото: социальные сети

Утром в пятницу, 19 ноября 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. Примерно в 9:20 на улице Грозненской загорелся автомобиль. Видеозаписью с места события поделились местные жители в социальных сетях.

Судя по кадрам, огонь за считанные мгновения полностью охватил машину. Языки пламени и клубы черного дыма были видны издалека. На момент съемки пожарных на месте еще не было. Это вызвало недоумение у местных жителей, ведь пожарная часть находится в нескольких минутах езды.

Информации о пострадавших пока нет. Причину происшествия и ущерб от него предстоит установить специалистам.