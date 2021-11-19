Парня, который связал и убил девушку в Самаре, уличили еще в разбое и краже

Сейчас молодой человек находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деле о жестоком убийстве 21-летней девушки в Самаре появились новые подробности. Предполагаемого злоумышленника — 25-летнего жителя Красноармейского района — заподозрили еще в двух преступлениях. Его уличили в разбое и краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, все произошло в конце июня 2021 года в квартире девушки на улице Ново-Садовой в Промышленном районе. По версии следствия, молодой человек с помощью веревки привязал свою знакомую к дивану и около шести раз ударил ее ножом в шею. Жертва от полученных травм скончалась.

После этого парень похитил сотовый телефон девушки, ее банковские карты и деньги. В дальнейшем он, используя похищенный смартфон, зашел в мобильное приложение банка и перевел на свой счет 54 тысячи рублей.

Сейчас парень находится под стражей. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Ведется следствие.

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