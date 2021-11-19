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Общество19 ноября 2021 11:31

Два новых центра онкологической помощи откроются в Самаре в 2021 году

Центры появятся в больницах № 6 и 7
Алена ПРОВКИНА
Центры помощи станут раннего выявления злокачественных новообразований. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Центры помощи станут раннего выявления злокачественных новообразований. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре в 2021 году будут созданы два новых центра амбулаторной онкологической помощи. Их откроют в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев лично проконтролировал подготовку центров на базе городских больниц № 6 и 7. Сейчас там идет ремонт, готовятся помещения для установки тяжелого оборудования. Подразделения будут оснащены диагностической аппаратурой, необходимой для обследования пациента при подозрении на онкозаболевание.

Напомним, в Самарской области подобные центры уже открыли на базе четырех медицинских учреждений. По данным министерства здравоохранения региона, амбулаторную онкологическую помощь оказывают пациентам в городских больницах № 4 и 8 в Самаре, в Тольяттинской городской поликлинике № 3 и в городской больнице Сызрани в подразделении онкодиспансера.