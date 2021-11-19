Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать грантовую поддержку

Участие в онлайн-семинарах бесплатное

Предпринимателей и руководителей компаний Самарской области приглашают на семинары, посвященных грантовой поддержке наукоемких технологических проектов. Инноваторы смогут изучить все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

- Для развития инновационных предприятий и стартапов с их уникальными высокотехнологичными разработками правительство Самарской области расширяет региональные инструменты поддержки, а также привлекает федеральные институты развития. Благодаря Фонду содействия инновациям за два года в «Жигулевской долине» 153 проекта получили федеральную поддержку на сумму 542 миллиона рублей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарских предпринимателей в области инноваций приглашают на пятидневный курс обучающих семинаров, которые пройдут в онлайн-формате. Каждый сможет выбрать себе нужную тему, день или сразу записаться на все семинары. Участники семинаров получат ответы на свои вопросы от экспертов, а также подробно разберут юридические аспекты инновационного бизнеса.

Семинары пройдут по трем конкурсам Фонда - «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация». Участие бесплатное, любой желающий может записаться как на интересующий его семинар, так и на все дни сразу. Секция «Старт» пройдет 25, 30 ноября и 7 декабря, секция «Развитие» — 27 ноября, секция «Коммерциализация» — 2 декабря.