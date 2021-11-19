В Самаре врачи-офтальмологи за несколько секунд спасли зрение тольяттинцу

Медики помогли молодому пациенту вернуть зрение / Фото: правительство Самарской области

В Самаре врачи-офтальмологи больницы имени Т.И. Ерошевского провели уникальную операцию. Она длилась всего несколько секунд, но смогла избавить пациента от тяжелой патологии роговицы и спасти зрение. Это удалось сделать благодаря новому высокоточному оборудованию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, к медикам Самары обратился 27-летний житель Тольятти. Зрение у него начало портиться несколько лет назад. Он стал носить жесткие контактные линзы, затем ему провели операцию по пересадке роговицы. В этом году ситуация ухудшилась. Врачи выявили у молодого человека кератоконус — помутнение трансплантата роговицы с высокой степенью близорукости и астигматизма. Что встречается довольно редко.

— На момент обращения острота зрения составляла всего около 4%. Нам удалось за несколько секунд восстановить прозрачность трансплантата и устранить сложные нарушения оптики глаза. Спустя 3 месяца после операции зрение пациента восстановилось до 90%, — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии Степан Туровский.

Врачи-офтальмологи провели лазерную операцию на ультрасовременном эксимерном лазере экспертного уровня. По словам пациента, она прошла быстро и безболезненно. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо. Зрение у него вернулось в норму.