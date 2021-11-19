Стало известно, где и когда пройдет прощание с экс-игроком «Крыльев Советов» Денисом Ковбой

Прощание с Денисом Ковбой состоится в самарском храме 21 ноября 2021 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, где и когда пройдет прощание с бывшим игроком самарских «Крыльев Советов» Денисом Ковбой. Панихида состоится в воскресенье, 21 ноября 2021 года, с 13:15 до 14:00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

— Прощание с Денисом состоится в Самаре. В нашем любимом храме на улице Чапаевской, 136, — сообщила в своем инстаграм-аккаунте бывшая жена футболиста.

Напомним, у Дениса Ковбы диагностировали COVID-19. Он несколько дней провел в тяжелом состоянии в реанимации. Накануне, 18 ноября 2021 года, его не стало. Он умер на 43-м году жизни. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообещал, что клуб окажет семье Дениса Ковбы всю необходимую поддержку.

Отметим, матч с «Уралом», который состоится 20 ноября 2021 года на стадионе «Солидарность Арена», начнется с минуты молчания в память о белорусском полузащитнике.

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