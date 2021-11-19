Самарские врачи рассказали о влиянии курения на течение COVID-19

Коронавирус особенно сильно бьет по здоровью заядлых курильщиков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские врачи в день отказа от курения рассказали о новой опасности старой вредной привычки. Оказывается, последние данные говорят, что курящие люди тяжелее переносят коронавирус. И информация о более легком течении заболевания у таких людей оказалась опасным заблуждением. Данные факты были опровергнуты Минздравом РФ, более того, иммунитет заядлых курильщиков изначально слабее, поэтому болезнь они наоборот переносят тяжелее.

— Миф пошел из статьи, в которой говорилось, что курильщики намного реже заражаются COVID-19, — говорит главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец. — Но в изначальном исследовании принимало участие лишь небольшое количество людей в самом начале эпидемии. Современные же данные наоборот говорят о том, что курильщики переносят болезнь тяжелее.

Курение в том числе провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут усугубиться во время течения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Курильщикам обязательно нужно бросать свою вредную привычку. Международный день отказа от курения существует уже 50 лет для поддержки людей, которые собираются или уже отказались от табака.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.