Развитием территорий Самарской Луки и Сокольих гор займется корпорация «Туризм.РФ»

Соглашение, подписанное Дмитрием Азаровым, позволит получить поддержку проектов в сфере туризма

Самарская область будет сотрудничать с корпорацией «Туризм.РФ». Первыми совместными проектами станет развитие территорий Самарской Луки и Сокольих гор. В пятницу, 19 ноября 2021 года, губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее соглашение с директором организации Сергеем Сухановым.

Стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области. Планируется, что это позволит увеличить турпоток и обеспечить социально-экономическое развитие региона.

— Подписанное соглашение позволит получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели к нам прибудут эксперты. Вместе с ними мы оценим и проанализируем, что еще нужно сделать для привлечения туристов, — сказал глава региона.

В дальнейшем в Самарской области создадут организацию по реализации данных проектов. В числе прочего она будет заниматься привлечением федеральных средств.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас идет разработка еще одного проекта — возобновление скоростных перевозок между регионами ПФО. В ней принимают участие не только Самарская область, но еще Ульяновская и Татарстан.