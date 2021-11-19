Метель, сильный ветер и гололедица ждут самарцев 20 ноября 2021 года

Жителей Самарской области в выходные ждет погодный армагеддон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 20-21 ноября 2021 года, в Самарской области резко ухудшится погода. В регион нагрянут сильный порывистый ветер и мокрый снег, местами переходящий в дождь. Также ожидается колебание температуры воздуха и атмосферного давления. Для метеочувствительных людей это будут непростые дни.

На субботу, 20 ноября 2021 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности. В Приволжском УГМС сообщили:

— Местами в регионе ожидается усиление южного ветра, порывы 17-22 м/с, метель. Видимость ухудшится до 500-1000 метров. Возможны гололедица и налипание мокрого снега.

Сотрудники МЧС советуют жителям Самарской области быть осторожнее. Завтра лучше вообще не выходить из дома. Если непогода застигнет на улице, стоит держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, недостроев, ЛЭП. Машины следует поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.