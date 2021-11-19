В Самаре 19 ноября 2021 года 483 ребенка получили места в детских садах рядом с домом

По согласию родителей, администрация будет предлагать еще и ближайшие детские сады от выбранных ранее Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 и 19 ноября 2021 года в Самаре прошло очередное распределение мест в дошкольных муниципальных учреждениях. 483 ребенка, из которых 188 детей в возрасте до трех лет, получили место в детском саду.

Администрация Самары напомнила, что с прошлого года у родителей появилась возможность указать в заявлении, помимо пяти предпочтительных детсадов, предложения других учреждений в непосредственной близости от выбранных. Для того чтобы внести данные изменения в ранее поданное заявление, родитель должен обратиться в МФЦ.

Кроме того, родители дошкольников смогут отказаться через МФЦ от предоставленного места в детском саду, которое территориально им не выгодно, при этом сохранив позицию в очереди.