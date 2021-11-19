Сбер вошел в топ работодателей мирового рейтинга Forbes

Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в топ работодателей мирового рейтинга Forbes, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего в топ вошли 750 компаний. Рейтинг был составлен на основании опроса 150 тысяч сотрудников из 58 стран, работающих в многонациональных компаниях и учреждениях. Респондентов попросили оценить их готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также дать оценку другим работодателям в своих отраслях.

Список возглавила южнокорейская Samsung Group. Кроме нее в десятку вошли Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies. Сбер стал единственным российским работодателем, который к тому же обошел такие корпорации, как Goldman Sachs, автоконцерны Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, ретейлера Metro Group и производителя одежды Mango.

Согласно отчетности Сбера за третий квартал 2021 года, на сегодняшний день в компании работает 281,7 тысячи человек. Число сотрудников группы, включая Сбербанк и его дочерние структуры, за третий квартал выросло на 2 процента (5,6 тысячи человек).

Ранее Сбер объявил о повышении зарплат сотрудникам в среднем на 7 процентов в 2022 году, а также подготовил в честь празднования 180-летия подарки в 30 тысяч бонусов «СберСпасибо» и бесплатную подписку СберПрайм+.