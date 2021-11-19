В 2021 году в Самарской области собрали почти 230 тонн сельскохозяйственной продукции

Детские сады Тольятти на 100% обеспечены картофелем

Овощеводческие хозяйства Самарской области в сезоне 2021 года собрали более 110 тысяч тонн картофеля и 118 тысяч тонн овощей. Жители региона будут обеспечены местной сельскохозяйственной продукцией, что является частью Стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова.

Акционерное общество «Луначарск» в Ставропольском районе является одним из ведущих сельхозпредприятий Самарской области. Благодаря использованию на предприятии современных технологий и слаженной работе коллектива акционерное общество имеет стабильно высокие урожаи.

- В хранилище предприятия уже заложено более 4,5 тыс. тонн картофеля. Сейчас идет закладка на хранение остальных ингредиентов «борщевого набора» – белокочанной капусты, моркови, свеклы, - рассказали представители предприятия.

Картофель с «Луначарска» на 100% обеспечивает потребности детских садов Тольятти. Всего в этом году было заложено 4,6 тысяч тонн картофеля, из которых 1 тысяча на семена, а 2,5 тысячи на «продоволку». Часть картофеля по заявке откладывают на производство чипсов.