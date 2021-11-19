В Тольятти пропал 13-летний мальчик в черной удлиненной куртке и красно-белой шапке

Сергей был в школе, но домой не вернулся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция Тольятти устанавливает местонахождение 13-летнего Сергея Верхова, который 19 ноября 2021 года не вернулся домой со школы на улице Ленинградской, 33а. Известно, что подросток покинул учебное заведение в 13:45 и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.

Сергей Верхов был одет в теплую удлиненную куртку черного цвета с серыми вставками, штаны черные, зимние кроссовки черного цвета с оранжевыми вставками на подошве, а также на нем была шапка красно-белого цвета.

На вид Сергею 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, большие открытые глаза серо-зеленого цвета. У парня короткая стрижка сзади и длинная челка спереди. По особым приметам, мальчик имеет большие пухлые губы, картавит, левша.

Полицейские составили ориентировку и распространили по всему личному составу, а также в волонтерские организации. На обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних направлены наряды полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто видел Сергея, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону дежурной части ОП №24 Тольятти 8 (8482) 93-48-62, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.