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Общество19 ноября 2021 16:09

В Самаре на одной из полок в гипермаркете установили карантин по АЧС

Губернатор Самарской области подписал соответствующее постановление
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Ограничения действуют с 18 ноября

Ограничения действуют с 18 ноября

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Самарской области опубликовало постановление об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории гипермаркета «Лента» на Аэродромной, 47. Документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно постановлению с 18 ноября 2021 года один из стеллажей был признан инфицированным объектом и закрыт на карантин. Теперь ни персоналу, ни покупателям нельзя находиться на данной территории, кроме специалистов и ветеринаров, которые выполняют производственные операции.

Кроме того, до принятия решения о снятии карантина с объекта, запрещено перемещение, реализация и отгрузка продуктов убоя животных и продукции животноводства.