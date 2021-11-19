Минтранс Самарской области оштрафовали за движение по Фрунзенскому мосту, который официально не сдан

Движение по незавершенному мосту открыли в конце 2019 года

Арбитражный суд Самарской области обязал министерство транспорта и автомобильных дорог выплатить штраф за эксплуатацию Фрунзенского моста до официальной сдачи объекта. Суд привлек чиновников к административной ответственности и наложил штраф в размере 55 тысяч рублей.

Самарское управление Ростехнадзора вновь подало иск в арбитражный суд с требованием приостановить движение по Фрунзенскому мосту. Ответчик пояснил, что по контракту объект должны были сдать в июле 2020 года, но работы еще не закончены. Однако у подрядчика есть разрешение ГИБДД, которое в суд предоставлено до сих пор не было.

Напомним, это не первый иск Ростехнадзора к Минтрансу Самарской области. Так, чиновников несколько раз штрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста, а также за аналогичное нарушение, когда мост открыли раньше сроков сдачи объекта.