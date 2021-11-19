Русское географическое общество заключило соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

Сегодня в РГО состоят более 25000 человек, функционируют 85 региональных отделений, 165 местных отделений, 184 молодежных клуба в 75 регионах России и 10 в зарубежных странах

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, где подписал соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом. С сегодняшнего дня РГО будет плодотворнее работать на территории региона и помогать воплотить в жизнь различные инициативы.

Основным направлением совместной работы станет развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. Глава региона в ходе встречи рассказал об уникальных туристических, исторических и природных местах в Самарской области, в частности национальном парке «Самарская Лука» и Сокольих горах.

- По вопросу развития туриндустрии правительство работает системно. В этом году удалось увеличить туристический поток на 22%, чем в прошлом году, и на 60% больше, чем в 2019 году, - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого РГО поможет Самарской области реализовать научно-исследовательские, экологические, социальные, образовательные, культурные, туристические, а также иные программы и проекты. Также представители общества планируют проводить экспедиции, конференции, семинары, конкурсы, фестивали и выставки.