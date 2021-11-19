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Происшествия19 ноября 2021 17:35

Житель Самарской области получил восемь лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Житель Новокуйбышевска заказывал амфетамин через Интернет и маскировал свертки под камни
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Суд приговорил жителя Новокуйбышевска к сроку в колонии строгого режима

Суд приговорил жителя Новокуйбышевска к сроку в колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске под суд отдали местного жителя, который занимался сбытом наркотиков в крупном размере. Преступник покупал амфетамин в сети Интернет для последующей реализации на территории города.

Как рассказали в прокуратуре Новокуйбышевска, мужчина с помощью гипсовой смеси замаскировал под камни 33 свертка общим весом 58 грамм. Позже он приобрел еще 51 грамм амфетамина, но сбыть не успел, так как был арестован.

Прокуратура вынесла обвинительное заключение и направила в суд. Суд приговорил новокуйбышевца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.