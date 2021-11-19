Житель Самарской области получил восемь лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Суд приговорил жителя Новокуйбышевска к сроку в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске под суд отдали местного жителя, который занимался сбытом наркотиков в крупном размере. Преступник покупал амфетамин в сети Интернет для последующей реализации на территории города.

Как рассказали в прокуратуре Новокуйбышевска, мужчина с помощью гипсовой смеси замаскировал под камни 33 свертка общим весом 58 грамм. Позже он приобрел еще 51 грамм амфетамина, но сбыть не успел, так как был арестован.

Прокуратура вынесла обвинительное заключение и направила в суд. Суд приговорил новокуйбышевца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.