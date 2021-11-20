В самарском министерстве транспорта прошли обыски по делу о мошенничестве

Про обыски сообщил Александр Хинштейн

В кабинетах министерства транспорта и министерства экономического развития Самарской области накануне, 19 ноября 2021 года, прошли обыски. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он уточнил, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. Его возбудили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Сегодня прошли обыски в региональных Минтрансе и Минэке. Главным фигурантом является министр транспорта СО И.Пивкин, - отметил депутат.

О чем именно идет речь в сообщении не говорится. Недавно разгорелся скандал, связанный с созданием интеллектуальной транспортной системы. Компания "Швабе - Москва" пожаловалась в УФАС на нарушения при торгах. В частности здесь отметили, что выставляются неправдоподобные сроки выполнения работ: контракт должны были заключить с 26 ноября, а 30 ноября должен быть завершен первый этап работ. Это могло бы указывать на сговор с одним из участников, который заранее провел работы.

Также следователи возбудили дело в отношении представителей минтранса за нарушения при выполнении госпрограммы по дорогам в регионе.